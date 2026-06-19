Главное с ЧМ-2026 на 19 июня: историческая победа Канады, Мексика вышла в плей-офф
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира, разгромив Катар со счётом 6:0, национальная команда Мексики первой оформила выход в плей-офф турнира.
- Сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира.
- Мексика обыграла Южную Корею и обеспечила себе первое место в группе А на ЧМ-2026.
- Коне госпитализирован после тяжёлой травмы в матче Канада — Катар на чемпионате мира.
- «Кайфарик вообще вышел постоять». Генич — о Леау в матче Португалия — ДР Конго на ЧМ-2026.
- «Они не любят играть в футбол». Тренер ЮАР — о матче со сборной Чехии.
- После замены Месси отказался от места на скамейке и сел на газон.
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- «Мы показали миру, кто такая Канада». Ларин — о матче с Катаром на чемпионате мира.
- Джонатан Дэвид оформил второй хет-трик на ЧМ после Лионеля Месси.
- Владислав Радимов выступил против женщин-арбитров на мужском ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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