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Главное с ЧМ-2026 на 19 июня: историческая победа Канады, Мексика вышла в плей-офф

Главное с ЧМ-2026 на 19 июня: историческая победа Канады, Мексика вышла в плей-офф
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира, разгромив Катар со счётом 6:0, национальная команда Мексики первой оформила выход в плей-офф турнира.

  1. Сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира.
  2. Мексика обыграла Южную Корею и обеспечила себе первое место в группе А на ЧМ-2026.
  3. Коне госпитализирован после тяжёлой травмы в матче Канада — Катар на чемпионате мира.
  4. «Кайфарик вообще вышел постоять». Генич — о Леау в матче Португалия — ДР Конго на ЧМ-2026.
  5. «Они не любят играть в футбол». Тренер ЮАР — о матче со сборной Чехии.
  6. После замены Месси отказался от места на скамейке и сел на газон.
  7. Фабрицио Романо раскрыл подробности травмы Исмаэля Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026.
  8. «Мы показали миру, кто такая Канада». Ларин — о матче с Катаром на чемпионате мира.
  9. Джонатан Дэвид оформил второй хет-трик на ЧМ после Лионеля Месси.
  10. Владислав Радимов выступил против женщин-арбитров на мужском ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 19 июня 2026 года
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