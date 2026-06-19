Главное с ЧМ-2026 на 19 июня: историческая победа Канады, Мексика вышла в плей-офф

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира, разгромив Катар со счётом 6:0, национальная команда Мексики первой оформила выход в плей-офф турнира.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.