Охрана не узнала Борху Иглесиаса и не пустила его на базу сборной Испании

Охрана не узнала нападающего сборной Испании Борху Иглесиаса и какое-то время не пускала его на базу «Фурия Роха» после вечерней прогулки.

«Я игрок национальной сборной, мне нужно попасть внутрь. Я Борха Иглесиас», — сказал Иглесиас в видео, опубликованном El Chiringuito.

Охрана не пустила Борху Иглесиаса на базу сборной Испании:

Подчёркивается, что футболисту пришлось звонить администратору национальной команды, чтобы его пропустили на базу.

Иглесиас дебютировал в составе испанской национальной команды в 2022 году. За этот период 33-летний нападающий принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (0:0) Иглесиас остался на скамейке запасных.

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