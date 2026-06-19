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16 любительских команд, включая «Анжи» и «Тосно», сыграют в Кубке России сезона-2026/2027

16 любительских команд, включая «Анжи» и «Тосно», сыграют в Кубке России сезона-2026/2027
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В первом раунде Пути регионов нового сезона Фонбет Кубка России сыграют 16 любительских команд. 15 из этих команд известны на текущий момент. Последним участником станет победитель пары «Амкал» — «СКА-Ростов», которые встретятся в полуфинале МФЛ. Об этом информирует пресс-служба соревнования в телеграм-канале.

Любительские клубы, участвующие в Кубке России сезона-2026/2027: «Анжи» (Махачкала), «Тосно» (Санкт-Петербург), 2DROTS (Москва), ФК «10» (Москва), «Анри» (Владивосток), «Темп» (Барнаул), «Кристал-МЭЗТ» (Борисоглебск), СШ «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург), БоМиК (Цивильск), «Ильпар» (Пермь), «Металлург» (Аша), «Фанком» (Киров), «Красное Знамя» (Ногинск), «СШ по футболу» (Чита), «Амкал»/«СКА-Ростов».

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Как появился ФК «Анжи»:

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