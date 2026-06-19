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Почеттино прокомментировал хет-трик Месси на ЧМ, упомянув отца аргентинца

Почеттино прокомментировал хет-трик Месси на ЧМ, упомянув отца аргентинца
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал хет-трик аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0), упомянув отца футболиста. Почеттино работал вместе с Месси в «ПСЖ» в начале 2020-х. Ранее сообщалось, что у отца Месси есть проблемы со здоровьем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Я хочу выразить поддержку Месси, потому что он находится в сложной ситуации. Я знаю его и его семью ещё со времён Парижа и хочу передать наилучшие пожелания его семье. Я аргентинец, и мне очень понравилась игра Лео в матче с Алжиром. О Месси трудно сказать что-то новое. Лучший. Потрясающе, что он оформил этот хет-трик», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

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