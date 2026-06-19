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«Спасибо, Мексика!» Узбекистан оставил идеально чистую раздевалку после матча с Колумбией

«Спасибо, Мексика!» Узбекистан оставил идеально чистую раздевалку после матча с Колумбией
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Пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) в своём аккаунте в социальной сети опубликовала фотографию раздевалки команды после матча с Колумбией (1:3) в 1-м туре группы K чемпионата мира 2026 года, который прошёл на мексиканском стадионе «Ацтека».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Помимо чистой раздевалки, сборная Узбекистана оставила доску с надписью: «Большое спасибо, Мексика! Удачи на чемпионате мира! Рахмет!»

Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана

Также пресс-служба UFA прокомментировала эту публикацию: «Спасибо Мексике и легендарному стадиону «Ацтека», что приняли у себя наш первый матч на чемпионате мира по футболу».

Во 2-м туре сборная Узбекистана сыграет с Португалией (23 июня), в 3-м туре — с ДР Конго (28 июня).

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