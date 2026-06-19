Сборная Кюрасао вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальному рекорду на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему участию на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает местная федерация футбола.

Так, сборная Кюрасао установила уникальное достижение в истории чемпионатов мира, став самой малонаселённой страной, принимающей участие в мундиале. Общее население островного государства — 156 115 человек. Это рекорд по минимальному числу жителей среди всех стран-участниц чемпионатов мира по футболу за всю историю проведения турнира.

Напомним, в дебютном матче на ЧМ-2026 сборная Кюрасао уступила Германии. Игра завершилась в пользу немецкой команды со счётом 7:1.