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Сборная Кюрасао вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальному рекорду на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальному рекорду на ЧМ-2026
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Сборная Кюрасао вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему участию на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает местная федерация футбола.

Так, сборная Кюрасао установила уникальное достижение в истории чемпионатов мира, став самой малонаселённой страной, принимающей участие в мундиале. Общее население островного государства — 156 115 человек. Это рекорд по минимальному числу жителей среди всех стран-участниц чемпионатов мира по футболу за всю историю проведения турнира.

Напомним, в дебютном матче на ЧМ-2026 сборная Кюрасао уступила Германии. Игра завершилась в пользу немецкой команды со счётом 7:1.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
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