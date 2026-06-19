Звезда Мексики сияла в цветах сборной, арбитр ловил мяч. Яркие фото с матча ЧМ с Кореей

18 мая на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика) состоялся матч 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и Южной Кореи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Победу со счётом 1:0 одержали подопечные Хавьера Агирре. После двух матчей мексиканцы гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе А.

Единственный мяч в матче забил на 50-й минуте защитник мексиканцев Луис Ромо после грубой ошибки вратаря южнокорейской сборной.

Лучшие кадры матча Мексика — Южная Корея — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.