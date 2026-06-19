Андрей Талалаев назвал причины резкого прогресса 30-летнего защитника Бевеева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал причины резкого прогресса 30-летнего защитника калининградцев Мингияна Бевеева.

— Бевеев в 30 лет круто заиграл на уровне РПЛ, дошёл до сборной, гол забил, что символично, в Калининграде. В чём его секрет?

— Мне самому себя хвалить (смеётся)? Я Бевеева дважды звал в «Ахмат», а на третий раз уже ультиматум поставил: сейчас или никогда. На мой взгляд, задача тренера — правильно использовать сильные качества игроков.

Случай Бевеева не феномен. То, что он профессионал и очень компанейский парень, знали все. В нашу модель команды-семьи Мингиян вошёл гармонично и потихоньку усвоил то, что я от него просил. Если у тебя успешность обводки составляет 35 процентов, не надо постоянно лезть в обыгрыш. Занимайся тем, что у тебя лучше всего получается: бороться, отбирать, играть на пустых пространствах. Мы чуть-чуть добавили ему в созидании, в точности передач перед подходом к штрафной, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.