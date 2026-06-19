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«Факел» объявил о назначении нового гендиректора

«Факел» объявил о назначении нового гендиректора
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Воронежский «Факел» официально объявил о назначении нового генерального директора. На этот пост назначен Дмитрий Кондратов. Он приступил к работе в клубе уже сегодня, 19 июня.

Фото: ФК Факел

«Дмитрий Кондратов – новый генеральный директор «Факела». Добро пожаловать в «Факел»!» — написала пресс-служба воронежцев в клубном телеграм-канале.

Ранее Кондрактов занимал пост главы совета директоров «Пари НН». Также он работал на аналогичной должности и в других клубах. Кроме того, Дмитрий был советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России.

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