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Экс-игрок «Спартака» Комбаров выбрал лучшего игрока современности между Месси и Роналду

Экс-игрок «Спартака» Комбаров выбрал лучшего игрока современности между Месси и Роналду
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Кирилл Комбаров выбрал лучшего игрока современности между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду. Этим летом оба футболиста в составе своих сборных играют на ЧМ-2026.

— Для тебя кто лучший игрок современности? Вот хорошо, что мы застали Месси и Криша. Для тебя кто?
— Месси, мне кажется, одарён и настолько талантлив и творит такие чудеса с мячом, что вообще не каждому дано. Роналду… Понятно, он работяга и пахарь, который добился своих результатов за счёт дисциплины и трудолюбия, — сказал Комбаров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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