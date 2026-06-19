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«Краснодар» предложил € 6 млн за полузащитника Кристиана из «Крузейро» — Globo

«Краснодар» предложил € 6 млн за полузащитника Кристиана из «Крузейро» — Globo
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«Краснодар» сделал предложение «Крузейро» в размере $ 7 млн (€ 6 млн) о покупке 25-летнего центрального полузащитника Кристиана. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение «быков», поскольку намерен вести переговоры о продаже Кристиана только при условии, что заинтересованная команда будет готова заплатить более $ 10 млн (€ 8,7 млн). «Крузейро» ожидает дальнейших контактов с «Краснодаром».

В сезоне-2025/2026 Кристиан принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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