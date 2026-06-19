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Де Пауль — самый красивый игрок ЧМ-2026, Хаверц — второй, Роналду — 45-й — RMC Sport

Де Пауль — самый красивый игрок ЧМ-2026, Хаверц — второй, Роналду — 45-й — RMC Sport
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Компания, специализирующаяся на работе с искусственным интеллектом, проанализировала внешность 150 самых популярных футболистов чемпионата мира 2026 года в поисковых запросах на основании «золотого сечения», показывающего симметрию, баланс и гармонию лица. По результатам исследования самым красивым игроком на мировом первенстве стал полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль (на фото слева) с рейтингом 74,18%. Об этом сообщает RMC Sport.

Подчёркивается, что второе место занял нападающий сборной Германии Кай Хаверц (74,10%). Замкнул тройку лидеров вингер сборной Англии Нони Мадуэке (73,29%). За ними следуют египтянин Мохамед Салах (73,27%), бразилец Эндрик (73,25%), кореец Сон Хын Мин (73,24%).

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду занял 45-е место в этом рейтинге. В компании, которая провела исследование, прокомментировали это так: «Он один из футболистов, наиболее внимательных к своему имиджу, но здесь он 45-й, что показывает, насколько специфично «золотое сечение». Оно измеряет не стиль, харизму или популярность, а только пропорции лица».

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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