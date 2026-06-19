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Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании
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Защитник французского «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании в 2023 году. Поданная стороной футболиста апелляция была отклонена, и теперь дело рассмотрит уголовный суд. Об этом сообщает французское онлайн-издание RMC Sport. Отмечается, что на слушание в качестве свидетеля будет вызван нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Напомним, в 2023 году Хакими были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещён под судебный надзор. Ашрафу 27 лет, он выступает за «ПСЖ» с 2021-го. В составе парижан он стал пятикратным чемпионом Франции, выиграл два Кубка Франции, три Суперкубка страны и Межконтинентальный кубок.

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