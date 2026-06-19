Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: даже с ужесточением лимита на легионеров уровень РПЛ в следующем сезоне вырастет

Талалаев: даже с ужесточением лимита на легионеров уровень РПЛ в следующем сезоне вырастет
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что в следующем сезоне уровень Мир Российской Премьер-Лиги станет выше.

«Намного серьёзнее станет борьба с четвёртого места по восьмое. «Рубин», «Ахмат» и «Динамо» сделали заметный скачок по качеству игры в последних пяти турах. После летней предсезонки эти три команды будут ещё конкурентнее, чем весной. «Ахмат» уже добавил сильных молодых игроков — албанца, малийца. Мы только посмотрели и начали узнавать цену, а «Ахмат» уже купил опорника, который котируется достаточно высоко. Шварц — квалифицированный тренер, знает лигу. У «Рубина» довольно большие возможности. Было много вбросов по «Ростову», а он чувствует себя стабильно. Приценивались к некоторым российским игрокам — запрос очень серьёзный. Хорошо знаю нового сербского тренера «Акрона» — нет сомнений, что с ним команда прибавит. Думаю, наша лига станет намного выше по среднему уровню, чем в прошлом году, даже несмотря на ужесточение лимита на легионеров», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Зачем мне создают имидж скандалиста?» Искренний Талалаев — о футболе и жизни
Эксклюзив
«Зачем мне создают имидж скандалиста?» Искренний Талалаев — о футболе и жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android