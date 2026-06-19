Талалаев: даже с ужесточением лимита на легионеров уровень РПЛ в следующем сезоне вырастет

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что в следующем сезоне уровень Мир Российской Премьер-Лиги станет выше.

«Намного серьёзнее станет борьба с четвёртого места по восьмое. «Рубин», «Ахмат» и «Динамо» сделали заметный скачок по качеству игры в последних пяти турах. После летней предсезонки эти три команды будут ещё конкурентнее, чем весной. «Ахмат» уже добавил сильных молодых игроков — албанца, малийца. Мы только посмотрели и начали узнавать цену, а «Ахмат» уже купил опорника, который котируется достаточно высоко. Шварц — квалифицированный тренер, знает лигу. У «Рубина» довольно большие возможности. Было много вбросов по «Ростову», а он чувствует себя стабильно. Приценивались к некоторым российским игрокам — запрос очень серьёзный. Хорошо знаю нового сербского тренера «Акрона» — нет сомнений, что с ним команда прибавит. Думаю, наша лига станет намного выше по среднему уровню, чем в прошлом году, даже несмотря на ужесточение лимита на легионеров», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.