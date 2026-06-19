Иран подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к ЧМ-2026

Сборная Ирана хотела покинуть тренировочную базу в мексиканской Тихуане и вылететь в США за два дня до матча с Бельгией (21 июня) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который состоится в округе Лос-Анджелес. Однако в Федерации футбола Ирана (FFIRI) сообщили, что её запрос был отклонён.

«Несмотря на заблаговременное предоставление сборной Ирана графика подготовки к турниру, она вновь столкнулась с ограничениями, введёнными организаторами, что повлияло на выполнение планов её тренерского штаба. FFIRI официально выразит своё недовольство и подаст жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», — цитирует Daily Mail слова пресс-секретаря FFIRI.

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