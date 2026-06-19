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Сафонов оценил разные виды отдыха и поставил 10 из 10 компьютерным играм

Сафонов оценил разные виды отдыха и поставил 10 из 10 компьютерным играм
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Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов в социальных сетях жены Марины Кондратюк оценил разные варианты проведения досуга по 10-балльной шкале.

Сафонов поставил 10 из 10 компьютерным играм и подчеркнул, что в детстве играл в «Танчики» на Dendy, а сейчас предпочитает онлайн-игру «Мир танков» на ПК.

Голкипер сборной России оценил на 9 из 10 чтение русской классики, изучение языков — на 8 из 10. Ранее Сафонов рассказывал, что слушает аудиокниги в дороге, в частности «Евгения Онегина» Пушкина, «Игрока» Достоевского и рассказы о Шерлоке Холмсе.

Также в списке Сафонова оказались такие варианты отдыха, как отдых на диване, покупка подарков супруге, пение в караоке, просмотр футбола, игра в нарды и приготовление необычных блюд.

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