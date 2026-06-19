Денис Макаров обратился в ФИФА из-за долгов «Кайсериспора» по зарплате

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Дениса Макарова, рассказал, что хавбек обратился в ФИФА из-за долгов «Кайсериспора» по зарплате. Ранее стало известно, что Макаров в одностороннем порядке расторг контракт с турецким клубом.

«Задержка выплат зарплаты — огромный минус турецкого чемпионата. В плане футбола Денис получил удовольствие от стадионов, болельщиков, сильного чемпионата и футболистов. Проблема заработной платы действительно есть. «Кайсериспор» должен Денису деньги за три месяца. Подали на расторжение контракта, а также на выплату зарплаты. Мы обратились в ФИФА, юрист занимается. Время покажет, как получится», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.