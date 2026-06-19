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«Атлетико Минейро» провёл переговоры о переходе футболиста «Краснодара» — Itatiaia

«Атлетико Минейро» провёл переговоры о переходе футболиста «Краснодара» — Itatiaia
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«Атлетико Минейро» провёл переговоры с «Краснодаром» о переходе полузащитника Кевина Ленини. Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, бразильский клуб посчитал завышенной цену, которую запросили чёрно-зелёные за 29-летнего футболиста, выступающего на чемпионате мира 2026 года. Однако сумма не называется.

В минувшем сезоне Ленини принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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