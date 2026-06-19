«Пари НН» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Локомотива» Тимофеевым

«Пари НН» в телеграм-канале проинформировал о подписании контракта с 32-летним полузащитником Артёмом Тимофеевым, рассчитанного на два года.

«Артём, желаем удачи на футбольном поле и за его пределами, побольше побед в составе «Пари НН»!» — написано в сообщении нижегородского клуба.

В минувшем сезоне Тимофеев играл за «Локомотив». Полузащитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле 320 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тимофеева составляет € 600 тыс.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» покинул Мир РПЛ.

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