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В администрации Белого дома ответили на заявление Ирана о готовности подать жалобу в ФИФА

В администрации Белого дома ответили на заявление Ирана о готовности подать жалобу в ФИФА
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Исполнительный директор целевой группы Белого дома по ФИФА Эндрю Джулиани отреагировал на заявление Федерации футбола Ирана (FFIRI), в котором выражалось недовольство, что запрос FFIRI на вылет в США за два дня до матча с Бельгией (21 июня) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года был отклонён.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В своём заявлении иранская сторона подчеркнула намерение подать жалобу в ФИФА. Джулиани отметил, что сборной Ирана разрешат въехать на территорию США только за день до указанной встречи.

«Команде будет разрешено приехать за день до матча. Её попросят покинуть страну в день завершения игры», — сказал Джулиани в интервью CBS News.

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