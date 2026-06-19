«Какой же прекрасный зверёныш!» Шнякин — о неожиданном лидере сборной Швейцарии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о неожиданном лидере сборной Швейцарии Йохане Манзамби, который принёс команде победу в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (4:1).

«Какой же прекрасный зверёныш выскочил со скамейки сборной Швейцарии! Мощнейшие 20 минут 20-летний парень провёл. Йохан Манзамби, запомним. Не стоило Джаке отдать пенальти для хет-трика пацана, а?» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Боснии и Герцеговины (4:1) хавбек «Фрайбурга» появился на поле на 72-й минуте и отметился двумя забитыми мячами. Манзамби был признан лучшим игроком встречи: помимо дубля, он записал на свой счёт результативную передачу.

После этой победы сборная Швейцарии набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы B.