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«Какой же прекрасный зверёныш!» Шнякин — о неожиданном лидере сборной Швейцарии

«Какой же прекрасный зверёныш!» Шнякин — о неожиданном лидере сборной Швейцарии
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Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о неожиданном лидере сборной Швейцарии Йохане Манзамби, который принёс команде победу в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (4:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«Какой же прекрасный зверёныш выскочил со скамейки сборной Швейцарии! Мощнейшие 20 минут 20-летний парень провёл. Йохан Манзамби, запомним. Не стоило Джаке отдать пенальти для хет-трика пацана, а?» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Боснии и Герцеговины (4:1) хавбек «Фрайбурга» появился на поле на 72-й минуте и отметился двумя забитыми мячами. Манзамби был признан лучшим игроком встречи: помимо дубля, он записал на свой счёт результативную передачу.

После этой победы сборная Швейцарии набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы B.

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