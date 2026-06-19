Агент Макарова заявил о желании игрока вернуться в Россию

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Дениса Макарова, рассказал, что хавбек хотел бы вернуться в Россию. Ранее стало известно, что 28-летний Макаров в одностороннем порядке расторг контракт с турецким клубом «Кайсериспор». Прежде Денис выступал за московское «Динамо» и казанский «Рубин».

«Что касается будущего Дениса, покажет время. Идёт общение с клубами как из России, так и есть пара предложений за границей. Акцент всё-таки на Россию, потому что Денис хочет вернуться. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.