«Здесь, в Америке, такого нет». Кирилл Комбаров — о чемпионатах мира в США и России

Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, чем отличается чемпионат мира — 2026 от проходившего в России в 2018 году турнира. Отметим, что Комбаров последние несколько лет вместе с семьёй проживает в США.

— А ты был во время чемпионата мира [2018] в России?

— Я был в России. Но не ходил на матчи.

— Был в Москве?

— Да.

— Видел людей, которые празднуют всё время?

— Я говорю, во время чемпионата мира в России был огромный ажиотаж, гигантское количество людей на улицах, болельщиков, поддерживающих свои страны. Здесь такого нет, в Америке.

— А почему так?

— Для меня это непонятная ситуация. Нонсенс вообще. Почему я не вижу здесь толпы болельщиков? В прошлом или позапрошлом году, когда Аргентина здесь выиграла Кубок Америки, огромнейшее количество аргентинцев приехало, забиты были все бары. И это было похоже на чемпионат мира, — сказал Комбаров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.