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Новый сезон АПЛ начнётся 21 августа матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»

Новый сезон АПЛ начнётся 21 августа матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»
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Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание на сезон-2026/2027. Он начнётся с матча «Арсенал» — «Ковентри Сити», который пройдёт 21 августа.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2026/2027:

21 августа, пятница:

«Арсенал» — «Ковентри Сити».

22 августа, суббота:

«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Эвертон» — «Кристал Пэлас»;
«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»;
«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;
«Брентфорд» — «Тоттенхэм».

23 августа, воскресенье:

«Брайтон» — «Астон Вилла»;
«Манчестер Сити» — «Борнмут»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

24 августа, понедельник:

«Фулхэм» — «Челси».

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