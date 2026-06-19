Новый сезон АПЛ начнётся 21 августа матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание на сезон-2026/2027. Он начнётся с матча «Арсенал» — «Ковентри Сити», который пройдёт 21 августа.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2026/2027:

21 августа, пятница:

«Арсенал» — «Ковентри Сити».

22 августа, суббота:

«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»;

«Эвертон» — «Кристал Пэлас»;

«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»;

«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;

«Брентфорд» — «Тоттенхэм».

23 августа, воскресенье:

«Брайтон» — «Астон Вилла»;

«Манчестер Сити» — «Борнмут»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

24 августа, понедельник:

«Фулхэм» — «Челси».

Игроки «Арсенала» поют We are the champions после победы в АПЛ: