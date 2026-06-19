Новый сезон АПЛ начнётся 21 августа матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание на сезон-2026/2027. Он начнётся с матча «Арсенал» — «Ковентри Сити», который пройдёт 21 августа.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2026/2027:
21 августа, пятница:
«Арсенал» — «Ковентри Сити».
22 августа, суббота:
«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Эвертон» — «Кристал Пэлас»;
«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»;
«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;
«Брентфорд» — «Тоттенхэм».
23 августа, воскресенье:
«Брайтон» — «Астон Вилла»;
«Манчестер Сити» — «Борнмут»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
24 августа, понедельник:
«Фулхэм» — «Челси».
Игроки «Арсенала» поют We are the champions после победы в АПЛ: