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«Это серьёзно». Андрей Талалаев раскрыл сумму штрафов, которые заплатил за сезон

«Это серьёзно». Андрей Талалаев раскрыл сумму штрафов, которые заплатил за сезон
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл сумму штрафов, которую заплатил за минувший сезон. Он заплатил около миллиона рублей за дисциплинарные нарушения.

«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьёзно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона я сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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