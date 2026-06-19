«Это серьёзно». Андрей Талалаев раскрыл сумму штрафов, которые заплатил за сезон

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл сумму штрафов, которую заплатил за минувший сезон. Он заплатил около миллиона рублей за дисциплинарные нарушения.

«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьёзно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона я сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.