Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что покинет должность скаута ЦСКА

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что покинет должность скаута московского ЦСКА.

По нашей информации, уход Андреева из ЦСКА должен состояться в ближайшее время.

— У меня 30 июня заканчивается договор — и всё.

— Вы покидаете ЦСКА?

— Думаю, да. Так сложились обстоятельства, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее об уходе Андреева из ЦСКА сообщил Metaratings. По информации источника, это должно произойти в ближайшее время.

ЦСКА в прошедшем сезоне Мир РПЛ финишировал на пятом месте в турнирной таблице с 51 очком.

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