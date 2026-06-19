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Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что покинет должность скаута ЦСКА

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что покинет должность скаута ЦСКА
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что покинет должность скаута московского ЦСКА.

По нашей информации, уход Андреева из ЦСКА должен состояться в ближайшее время.

— У меня 30 июня заканчивается договор — и всё.

— Вы покидаете ЦСКА?
— Думаю, да. Так сложились обстоятельства, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее об уходе Андреева из ЦСКА сообщил Metaratings. По информации источника, это должно произойти в ближайшее время.

ЦСКА в прошедшем сезоне Мир РПЛ финишировал на пятом месте в турнирной таблице с 51 очком.

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