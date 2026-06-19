В Аргентине уволили журналистку, сообщившую новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026

Ведущая Флоренсия Пенья уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV после сообщения ложной информации о смерти Хорхе Месси, отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает онлайн-издание Infobae. Ранее журналистка сообщила о смерти Хорхе, а позднее заявила, что эта информация не соответствует действительности. Отметим, что Пенья принесла свои извинения Лионелю за случившееся.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.