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ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
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14:25 Мск
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В Аргентине уволили журналистку, сообщившую новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026

В Аргентине уволили журналистку, сообщившую новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
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Ведущая Флоренсия Пенья уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV после сообщения ложной информации о смерти Хорхе Месси, отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает онлайн-издание Infobae. Ранее журналистка сообщила о смерти Хорхе, а позднее заявила, что эта информация не соответствует действительности. Отметим, что Пенья принесла свои извинения Лионелю за случившееся.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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