В «Барселоне» начинают сожалеть, что не продлили контракт с Левандовским — The Touchline

В «Барселоне» начинают сожалеть о решении не продлевать контракт с 37-летним нападающим Робертом Левандовским, который покинул клуб летом. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, в мае сине-гранатовые полагали, что смогут найти замену для польского форварда без особых проблем. Однако попытки приобрести нападающих Хулиана Альвареса («Атлетико» Мадрид) или Жоао Педро («Челси») оказались сложнее, чем ожидалось изначально.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами. Ранее СМИ сообщали о готовящемся переходе игрока в «Чикаго Файр».

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