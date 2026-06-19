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Нигматуллин — о вратаре Возинье: на моей памяти на ЧМ такого не было — это чудо

Нигматуллин — о вратаре Возинье: на моей памяти на ЧМ такого не было — это чудо
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Российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин высказался об игре 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в первом матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Ни о ком и ни о чём не говорится на нынешнем чемпионате мира, как о Возинье — он же «бабушка». Здесь решающим стал сам факт остановки Испании такой откровенно слабой сборной, как Кабо-Верде. Большую роль в этом сыграл Возинья, но если брать высококлассных вратарей, то в этой игре уровень был просто выше среднего. Где-то везло, но не могу сказать, что было нереальное мастерство. Получилась красивая история, чудо. Как болельщик я могу сказать, что это главное открытие, но как профессионал оцениваю именно профессиональные качества.

До 40 лет этот футболист играл только за средние команды и начал профессиональную карьеру в 25 лет. Его чудо сыграло крутую роль. В социальных сетях у него уже больше 10 миллионов подписчиков, а это в эпоху медийной истории здорово. Думаю, в силу возраста он завершит карьеру и может жить как блогер.

На моей памяти такого не было на чемпионатах мира. Однако были случаи, когда команда-середняк из какого-нибудь шестого дивизиона Англии проходила фаворита из АПЛ благодаря фееричной игре вратаря. Так бывает, что вратарь ловит кураж и в этот день ему невозможно забить. Такое случается. То, что Возинья до 40 лет не играл в серьёзных командах? говорит о том, что парень прыгнул выше собственной головы, благодаря чему и позволил скромной команде не уступить испанцам», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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