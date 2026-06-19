Андрей Талалаев назвал следующего кандидата из «Балтики» в сборную России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев предположил, кого следующим из его команды стоит ждать в сборной России.

«Варатынов — единственный, кто провёл все 30 матчей чемпионата. И я уверен, что с тем прогрессом, который Серёга демонстрирует, он выйдет на следующий уровень в новом чемпионате. Когда спрашивают, чем отличаются представители одной школы от другой, я отвечаю, что для меня торпедовские люди — это прежде всего надёжность. Вот Серёга — а он начинал в «Торпедо» — такой. Если к этой надёжности, профессионализму, отношению к себе добавит чуточку креатива — станет кандидатом в сборную», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.