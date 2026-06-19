Боатенг: сборная Португалии лучше без Роналду, он мог бы дать проявить себя молодёжи

Бывший полузащитник сборной Ганы Кевин-Принс Боатенг высказал мнение, что сборная Португалии играет лучше без нападающего и капитана Криштиану Роналду. В 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года португальская национальная команда разделила очки с ДР Конго (1:1).

«Если бы Роналду был по-настоящему командным футболистом, то отошёл бы в сторону и и позволил бы молодым игрокам проявить себя. Португалия становится лучше без него. Когда он находится в центре поля, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас.

Если Португалия хочет пройти далеко, то я считаю, что Роналду должен отойти в сторону. Пусть играют остальные, а он выходит на поле на последние 15-20 минут, чтобы добиться важного результата», — приводит слова Боатенга A Bola.

Сборная Португалии с Роналду прибыла в США на ЧМ-2026: