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Боатенг: сборная Португалии лучше без Роналду, он мог бы дать проявить себя молодёжи

Боатенг: сборная Португалии лучше без Роналду, он мог бы дать проявить себя молодёжи
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Бывший полузащитник сборной Ганы Кевин-Принс Боатенг высказал мнение, что сборная Португалии играет лучше без нападающего и капитана Криштиану Роналду. В 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года португальская национальная команда разделила очки с ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Если бы Роналду был по-настоящему командным футболистом, то отошёл бы в сторону и и позволил бы молодым игрокам проявить себя. Португалия становится лучше без него. Когда он находится в центре поля, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас.

Если Португалия хочет пройти далеко, то я считаю, что Роналду должен отойти в сторону. Пусть играют остальные, а он выходит на поле на последние 15-20 минут, чтобы добиться важного результата», — приводит слова Боатенга A Bola.

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