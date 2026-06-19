Нигматуллин — о популярности Возиньи: свой миллион подписчиков в 2001 году я бы получил

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о голкипере сборной Кабо-Верде Возинье, который провёл «на ноль» матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Испанией. После этой игры на личных страницах в соцсетях Возиньи увеличилось количество подписчиков до нескольких миллионов. Нигматуллин в 2001-м году провёл знаменитый матч за «Локомотив» с «Тиролем» (3:1).

«Вероятно, свой миллион подписчиков в 2001 году я бы тоже получил. Это было бы неплохо в нынешнее времена. Всё-таки сейчас эпоха медийности. Иметь свою большую аудиторию — это важная история. Большая аудитория может кормить Возинью до конца его жизни. Таким образом открываются очень большие возможности. Главное — ими грамотно распорядиться. Думаю, с такой аудиторией советчиков у него появится очень много.

Я порадовался за парня. Обожаю такие истории, когда парень много лет был никому неизвестен, а на следующий день проснулся знаменитым на весь мир. Это история золушки. Из грязи в князи здесь вообще не подходит. Всевышний даёт шанс проявить себя тем, кто этого больше всего заслуживает. Я считаю, что Возинья шёл к этому успеху. Возможно, в следующем матче пропустит и не один гол. На три матча растянуть чудо сложно. Конечно, Кабо-Верде не будет являться фаворитом, но один очень яркий эпизод на этом чемпионате мира случился», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.