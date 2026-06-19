«Барселона» готова включить Араухо в сделку по подписанию Камбьязо из «Ювентуса» — GdS

«Барселона» продолжает проявлять интерес к крайнему защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо. Сине-гранатовые рассматривают вариант с включением Рональда Араухо в сделку по подписанию итальянского футболиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти рассчитывает на Камбьязо, однако туринский клуб не исключает возможность продажи игрока ввиду «бюджетных ограничений».

В минувшем сезоне Камбьязо принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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