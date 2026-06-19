Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал о главных отличиях жизни в США и в России

Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал о главных отличиях проживания в США и России. Шапи — воспитанник академии «Краснодара», за «Канзас-Сити» он играет с начала 2025 года.

— Расскажи про быт. Полтора года живёшь, как освоился, какие главные отличия от России?

— Сначала я жил в даунтауне, в центре Канзаса. Это всё равно маленький город сам по себе. Это не так, как в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, условно. В плане жизни здесь всё есть. Ты можешь любой… Всё что хочется, не знаю, быстро доставят. Любые продукты быстро доставят. Чуть менталитет людей отличается, здесь они чуть более приветливые. Наверное. Ну и всё, — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.