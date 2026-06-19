Гасилин — о страшной травме игрока Канады: Катар даже не смог нормально сфолить

Российский экс-футболист Алексей Гасилин высказался о тяжёлой травме полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Катаром. Также он прокомментировал исход противостояния: игра завершилась со счётом 6:0 в пользу Канады.

«При счёте 2:0 стало понятно, что канадцы заберут свои очки в матче с Катаром. Они использовали передачи с флангов и дальние удары. Канада производит приятное впечатление.

Тебя возят, ты проигрываешь 0:3… Но Катар даже не смог нормально сфолить. При этом Ассим Мадибо — негрубый игрок. Не думаю, что он хотел нанести травму Исмаэлю Коне», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».