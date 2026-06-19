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Гасилин — о страшной травме игрока Канады: Катар даже не смог нормально сфолить

Гасилин — о страшной травме игрока Канады: Катар даже не смог нормально сфолить
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Российский экс-футболист Алексей Гасилин высказался о тяжёлой травме полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Катаром. Также он прокомментировал исход противостояния: игра завершилась со счётом 6:0 в пользу Канады.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«При счёте 2:0 стало понятно, что канадцы заберут свои очки в матче с Катаром. Они использовали передачи с флангов и дальние удары. Канада производит приятное впечатление.

Тебя возят, ты проигрываешь 0:3… Но Катар даже не смог нормально сфолить. При этом Ассим Мадибо — негрубый игрок. Не думаю, что он хотел нанести травму Исмаэлю Коне», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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