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Ольмо: Кукурелья настрадается в Ла Лиге, например, в матчах с Ямалем

Ольмо: Кукурелья настрадается в Ла Лиге, например, в матчах с Ямалем
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо сообщил, что новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья не рассказал товарищам по сборной Испании о его готовящемся переходе в «Королевский клуб».

«Кукурелья ничего нам не рассказал о «Реале»! Ему придётся пострадать в Ла Лиге… Например, в матчах с Ламином Ямалем», — приводит слова Ольмо журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Реал» объявил о переходе 27-летнего футболиста 15 июня. Контракт Кукурельи рассчитан на шесть сезонов — до 2032 года. Испанский защитник находился в системе сине-гранатовых с 2012 по 2020 год.

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