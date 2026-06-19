Ольмо: Кукурелья настрадается в Ла Лиге, например, в матчах с Ямалем

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо сообщил, что новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья не рассказал товарищам по сборной Испании о его готовящемся переходе в «Королевский клуб».
«Кукурелья ничего нам не рассказал о «Реале»! Ему придётся пострадать в Ла Лиге… Например, в матчах с Ламином Ямалем», — приводит слова Ольмо журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
«Реал» объявил о переходе 27-летнего футболиста 15 июня. Контракт Кукурельи рассчитан на шесть сезонов — до 2032 года. Испанский защитник находился в системе сине-гранатовых с 2012 по 2020 год.
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