Ольмо: Кукурелья настрадается в Ла Лиге, например, в матчах с Ямалем

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо сообщил, что новоиспечённый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья не рассказал товарищам по сборной Испании о его готовящемся переходе в «Королевский клуб».

«Кукурелья ничего нам не рассказал о «Реале»! Ему придётся пострадать в Ла Лиге… Например, в матчах с Ламином Ямалем», — приводит слова Ольмо журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Реал» объявил о переходе 27-летнего футболиста 15 июня. Контракт Кукурельи рассчитан на шесть сезонов — до 2032 года. Испанский защитник находился в системе сине-гранатовых с 2012 по 2020 год.

Материалы по теме Кукурелья раскрыл подробности разговора с Моуринью перед переходом в «Реал»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: