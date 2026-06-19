«Крылья Советов» объявили об уходе Шуманского

Нападающий ПФК ЦСКА Артём Шуманский покинул «Крылья Советов», за которые выступал на правах аренды.

«В сезоне-2025/2026 белорусский нападающий провёл за самарский клуб 12 матчей. Благодарим Артёма за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба самарцев.

Шуманский выступал за «Крылья Советов» во второй части сезона-2025/2026. В завершившемся сезоне Артём провёл за ЦСКА и «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Ранее интерес к Шуманскому проявлял сербский «Партизан».