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Талалаев: не отпустить Бориско в сборную России я не мог, но и отпускать не должен был

Талалаев: не отпустить Бориско в сборную России я не мог, но и отпускать не должен был
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о дебютной поездке в сборную России голкипера Максима Бориско с микротравмой.

«Не думаю, что Макс или тренер по вратарям обидятся, но на свой первый сбор Бориско поехал с микротравмой. Виталий Витальевич Кафанов, профессионал высочайшего класса, заранее предупредил, что будет вызов. Я сказал Максу: «Смотри, если усугубишь повреждение, можешь завалить сезон. Подумай, насколько это важно». Не отпустить его я не мог, но и отпускать не должен был. Недавно у Семака была похожая ситуация.

Чисто по-человечески Сергей Богданович, наверное, должен был хотя бы на несколько минут выпустить Кержакова в последнем домашнем матче. Попрощаться с болельщиками. Но по-тренерски он выиграл чемпионство, выпустив Ерохина, который забил решающий гол. Здесь то же самое. Надо было резать по живому и не отпускать Макса в таком состоянии в сборную. Не усугуби он травму, мы до последнего тура боролись бы за бронзу. Это моя ошибка, следует признать. Поступил по-человечески, когда нужно было поступить по-тренерски.

У меня была в молодости аналогичная история. С микротравмой приехал на первый сбор сборной России — и добил колено. С Серёгой Юраном на тренировке неудачно пошли в стык. В итоге и с Мексикой не сыграл, и всю осень в «Торпедо» пропустил. Может быть, и мне сейчас нужно было достучаться до Бориско. Но что сделано, то сделано. Надеюсь, футбольный бог всё видит. Я своим игрокам желаю только самого хорошего», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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