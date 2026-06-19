Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд назвал единственного футболиста мирового класса в сборной Англии

Рио Фердинанд назвал единственного футболиста мирового класса в сборной Англии
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что на текущий момент в национальной команде есть только один футболист мирового класса.

«Гарри Кейн — наш единственный футболист мирового класса на данный момент. Есть и другие, которые колеблются в этом плане, но он игрок мирового класса в нашей команде. Если вы ищете футболистов, которые занимают ведущие позиции и уверенно на них находятся, то в Англии это именно Кейн», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале.

17 июня сборная Англии победила Хорватию (4:2) в матче 1-го тура группы L. В этой встрече нападающий и капитан «трёх львов» Гарри Кейн отметился дублем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
Тухель, Кейн, Спенс и Бёрн посетили бейсбольный матч в США

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android