Рио Фердинанд назвал единственного футболиста мирового класса в сборной Англии
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что на текущий момент в национальной команде есть только один футболист мирового класса.
«Гарри Кейн — наш единственный футболист мирового класса на данный момент. Есть и другие, которые колеблются в этом плане, но он игрок мирового класса в нашей команде. Если вы ищете футболистов, которые занимают ведущие позиции и уверенно на них находятся, то в Англии это именно Кейн», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале.
17 июня сборная Англии победила Хорватию (4:2) в матче 1-го тура группы L. В этой встрече нападающий и капитан «трёх львов» Гарри Кейн отметился дублем.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
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