Рио Фердинанд назвал единственного футболиста мирового класса в сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что на текущий момент в национальной команде есть только один футболист мирового класса.

«Гарри Кейн — наш единственный футболист мирового класса на данный момент. Есть и другие, которые колеблются в этом плане, но он игрок мирового класса в нашей команде. Если вы ищете футболистов, которые занимают ведущие позиции и уверенно на них находятся, то в Англии это именно Кейн», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале.

17 июня сборная Англии победила Хорватию (4:2) в матче 1-го тура группы L. В этой встрече нападающий и капитан «трёх львов» Гарри Кейн отметился дублем.

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