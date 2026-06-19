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Магомед‑Шапи Сулейманов отреагировал на мнение, что уровень в РПЛ выше, чем в МЛС

Магомед‑Шапи Сулейманов отреагировал на мнение, что уровень в РПЛ выше, чем в МЛС
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Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов отреагировал на мнение, что уровень в Мир РПЛ выше, чем в МЛС. Шапи — воспитанник академии «Краснодара», он играл за первую команду «быков».

— Тебе не кажется, что МЛС — очень слабая лига?
— Нет, не думаю. Потому что здесь все команды плюс-минус пытаются играть в футбол. Здесь нет такого момента, что ты вылетаешь. И все команды стараются играть в футбол, плюс многие могут позволить себе трансферы больших звёзд. Даже в той же «Атланте», где Миранчук… Они себе напада покупали за 20 млн. Сам Лёша за 15 млн приходил.

— Вот для меня чемпионат России сильнее МЛС, исходя из того, что я видел...
— Смотря какие команды. Мне кажется, чуть-чуть другой здесь стиль игры. Потому что у нас больше тактики, могут занять зону, обороняться, выбежать. А здесь уже на пятой минуте вот такой (показывает пальцами движения взад-вперёд. — Прим. «Чемпионата») может быть футбол. И тебе на пятой минуте приходится и туда, и сюда бегать, — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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