Состоялась жеребьёвка Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. Команды распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027:

Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

Группа В: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел».

Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».