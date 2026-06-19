Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027
Комментарии

Состоялась жеребьёвка Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. Команды распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027:

Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

Группа В: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел».

Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».

Материалы по теме
Официально
Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android