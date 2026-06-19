«Реал» и «Комо» не могут договориться о трансфере Нико Паса — Sky Sport Italia

Мадридский «Реал» и «Комо» не могут договориться о переходе полузащитника Нико Паса. Итальянский клуб хочет сохранить хавбека, перешедшего из испанского гранда летом 2024 года. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Комо» не желает, чтобы «сливочные» активировали опцию обратного выкупа футболиста за € 10 млн. В свою очередь, «Реал» настаивает: если итальянская команда хочет сохранить Паса, то она должна осуществить его полноценный переход.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» оценивает 21-летнего полузащитника в € 60 млн.

В минувшем сезоне Пас принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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