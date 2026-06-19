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Гасилин — об игре сборной Южной Кореи: это было отвратительно и невозможно смотреть

Гасилин — об игре сборной Южной Кореи: это было отвратительно и невозможно смотреть
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Российский экс-футболист Алексей Гасилин прокомментировал исход матча 2-го тура ЧМ-2026 между Мексикой и Южной Кореей (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

«По первому матчу на турнире [с Чехией] Корея на меня произвела яркое впечатление, а с Мексикой в первом тайме они свалились на игру в длинные передачи. Это было отвратительно и невозможно смотреть. Мексика блистательно играла в прессинг. При этом и Мексика, и Южная Корея очень осторожно играли. Гол — «привоз» опытного вратаря Кореи. Сыграй ты кулаками, выбей этот мяч или вообще стой на ленточке. У тебя в борьбе защитник. Ничего не подразумевало гола. Он не вытекал ни из логики игры, ни из момента. Курьёзнейшая ошибка», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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