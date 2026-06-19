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Талалаев назвал ключевую причину ухудшения результатов «Балтики» в РПЛ весной

Талалаев назвал ключевую причину ухудшения результатов «Балтики» в РПЛ весной
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил ухудшение результатов калининградской команды в весенней части минувшего сезона.

«Помните, зимой в Турции я вам говорил, что у нас есть два незаменимых футболиста? К сожалению, сам футбол подтвердил мою правоту. Уровень исполнения в завершающей стадии атаки и обороны — это самое главное. А без Бориско и Хиля мы оказались неконкурентоспособными для решения самых высоких задач.

Плюс Филин и Мендель — это стабилизирующие элементы, позволявшие нам бетонировать зоны, которые начинали проседать. Надёжные и незаменимые киборги. Кто-то говорил, что это игроки не высочайшего класса, но для «Балтики» они значили и значат очень много. Важно не только то, что они делают на поле, но и как ведут себя в жизни, управляют коллективом, заряжают молодёжь на тренировках. Травмы Саши и Андрея нас тоже подкосили. Конкуренции на ключевых позициях «Балтике» в весенней части сезона не хватило», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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