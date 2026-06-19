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Fan ID введут на игры Кубка не раньше 2027 года, если примут такое решение — источник

Fan ID введут на игры Кубка не раньше 2027 года, если примут такое решение — источник
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Внедрение системы карты болельщика (Fan ID) на матчи Пути РПЛ Фонбет Кубка России произойдёт не раньше 2027 года в случае принятия такого решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вопрос использования карты болельщика на матчах Пути РПЛ Кубка России обсуждается. Если такое решение будет принято, то внедрение системы произойдёт не раньше 2027 года», — сказал собеседник ТАСС.

В пятницу, 19 июня, объединение болельщиков санкт-петербургского «Зенита» сообщило, что с нового сезона для посещения матчей Пути РПЛ Кубка России будет требоваться Fan ID.

Напомним, действующим победителем Кубка России является «Спартак».

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