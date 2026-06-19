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Талалаев: может, мы бы поговорили по-итальянски с Челестини и пошли вместе в ресторан

Талалаев: может, мы бы поговорили по-итальянски с Челестини и пошли вместе в ресторан
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своём скандальном имидже в российском футболе. В частности, он вспомнил конфликт с бывшим тренером ЦСКА Фабио Челестини.

«Когда я начинающим тренером проиграл с юношеской сборной, мне оказали поддержку Борис Петрович Игнатьев и Сергей Михайлович Мосягин, светлая им память. Я очень ценю отношение Павлова, Гершковича, Кавазашвили — людей, которые видели в жизни и футболе всё. Для них я не тренер-выскочка, у которого что-то случайно получилось в первый сезон. Куда критики списывают подъём «Тамбова» или успех в Армении, зачем искусственно создают мне имидж скандалиста — самому интересно. В чём скандальность? В том, что я спросил у тренера-иностранца: «Зачем ты пришёл в мою техническую зону? Хочешь что-то сказать — выйдем поговорим»? Это же необязательно закончилось бы каким-то базаром. Может, мы бы просто поговорили по-итальянски и пошли бы вместе в ресторан. У нас, в Калининграде, есть неплохие заведения, а у него минимум час времени перед отлётом чартером нашёлся бы.

У меня с большинством тренеров так. Общение на повышенных тонах не всегда заканчивается поединком без правил. В неформальной обстановке, без камер проще услышать и понять друг друга. Если я пойму, что был неправ, — принесу извинения, даже публично. Для мужчины это нормально», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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