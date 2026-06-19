Галактионов объяснил, почему «Локомотив» сделал ставку на российских игроков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему московский клуб решил сделать ставку на российских футболистов.

— Уже на протяжении нескольких лет «Локомотив» идёт по курсу формирования состава российскими футболистами, учитывая, что произошло с клубом в 2021-2022 году. В связи с этим принято такое решение, и задача — стараться добиваться при этом положительного результата. На протяжении нескольких сезонов нам это удавалось, по разным причинам где-то не удалось зацепиться за более высокие места.

— Вы знакомы с финансовой ситуацией в клубе? Писали о долгах со времён немцев.

— Об этом уже высказался председатель совета директоров — Юрий Дмитриевич Нагорных. Давал комментарии финансовый директор. Там всё изложено, — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.