Гримальдо близок к переходу в «Атлетико» Мадрид за € 12 млн — Marca

Мадридский «Атлетико» достиг соглашения о переходе с левым защитником «Байера» Алехандро Гримальдо. «Матрасники» заплатят € 12 млн за 30-летнего футболиста. Ожидается, что переговоры между двумя клубами не будут сложными. Об этом сообщает Atletico Universe со ссылкой на Marca.

Гримальдо играет за немецкий клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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