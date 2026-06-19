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Sky Sport раскрыл две трансферные цели «Милана» после назначения Аморима

Sky Sport раскрыл две трансферные цели «Милана» после назначения Аморима
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Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим обозначил футболистов «Спортинга» Мортена Юльманна и Франсишку Тринкау в качестве двух основных трансферных целей «россонери». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, португальский специалист хотел пригласить Юльманна в «Манчестер Юнайтед», когда он возглавлял команду. Подчёркивается, что Аморим желает видеть Тринкау в своей команде, поскольку ценит его универсальность и способность сыграть на всех позициях в атаке.

В минувшем сезоне полузащитник Юльманн принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Тринкау сыграл 54 матча, где забил 13 голов и сделал 18 ассистов.

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