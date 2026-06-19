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Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал, как относится к алкоголю

Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал, как относится к алкоголю
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Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал, как относится к алкоголю. Шапи — воспитанник академии «Краснодара», он играл за первую команду чёрно-зелёных. За «Канзас-Сити» вингер выступает с начала 2025 года.

— Ты говорил в одном из интервью, что здесь одноклубники где-то могут позволить себе пивка, вискарёчка попить. А ты сам как относишься к этому?
— Я никогда не пробовал, не пил. Единственная моя слабость — это Coca-Cola. Когда я с ними куда-то хожу, они мне постоянно её заказывают, кроме неё, ничего не пью, — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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